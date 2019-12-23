Прокоптить колбаску: эксперты рассказали, как добиться оргазма при анальном сексе

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С одной стороны, анальный секс дамы считают самым грязным, болезненным и унизительным видом интима. С другой - есть мнение, что оргазм от анала гораздо сильнее обычного.

Портал Hochu опросил экспертов по поводу того, как принести партнерше оргазм во время анального секса.

№1. При пенетрации лучше всего подходит эффект маятника - когда пенис мужчина погружает на небольшую глубину, затем вынимает, затем снова вводит, но уже на бОльшую глубину и снова вынимает.

№2. Использование презерватива. Несмотря на то, что при анальном сексе практически нет риска забеременеть (но отдельные такие случаи зафиксированы), контрацептив использовать рекомендуется. Ведь он обеспечит более скользящую пенетрацию и снизит боль у партнерши.

№3. Не игнорируйте желание партнерши. Если толком с анальным сексом не получается, а она не может расслабиться - то лучше ей прекратить сеанс. Попробовать обычный секс и постепенно разминать анус специальными игрушками.

Напомним, ранее эксперты рассказали, почему мужчины хотят анального секса с дамами. До этого медик поведала, как сделать анальный секс приятным