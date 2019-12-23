Комаровский указал на три главных принципа закаливания

Есть три ключевых принципа закаливания детей, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот

Евгений Комаровский - известный педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий программы Школа доктора Комаровского, сообщил, что есть три главных принципа закаливания детей.

Один из ключевых принципов закаливания - систематичность, поделился эксперт в Instagram.

Медик добавил, что, если закаливание начато, не стоит искать повод пропустить процедуры.

Остальные главные принципы закаливания от Комаровского:

Постепенность - нужно плавно увеличивать продолжительность и интенсивность процедур;

Нужно учитывать индивидуальные особенности ребенка - необходимо обращать внимание на возраст, настрой малыша, бытовые факторы, сопутствующие болезни.

Ранее Евгений Комаровский советовали, что не стоит начинать закаливать ребенка зимой. Педиатр отмечал, что лучший способ начать закалять горло малыша, которое все время берегли от холода, - давать ребенку сосать лед.