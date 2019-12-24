Незримый наблюдатель: как снять отличное домашнее порно

Анальный секс. Иллюстративное фото / Хочу

Миллионы и миллионы пар регулярно в последнее время экспериментируют со съемками домашнего порно.

Портал Kyky опросил профессиональных кинематографистов – дабы те дали советов для тех мужчин/женщин, которые хотят снять любительское порно.

Совет №1. Снимать только там, где будет максимально естественно для заданной ситуации. То бишь если порно снимает молодая пара, то лучше убрать с фона дедовские книги, удочки и застиранные трусы – это плохо.

Совет №2. Прочь антиэстетику. Нужно максимально попытаться вникнуть в происходящее – как правило, что-то выбивается из общей обстановки, не устраивает либо раздражает (полка или какая-то ваза на тумбочке). Такое положение нужно немедленно исправить.

Совет №3. Нужно приличное освещение. Натурный, искусственный – без разницы, но без света на месте съемки ничего толком не выйдет. Потойдут обычные лампы накаливания, светодиоды, фонарики от смартфоно, яркие гирлянды – все, что дает хоть какое-то освещение. Все это добро стоит расставить по интерьеру, чтобы хоть немного создать глубину комнаты и подсветить нужные детали.

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-3 причины снимать свое домашнее порно. До этого эксперты рассказали, как снять зрелищное и интересное домашнее порно.