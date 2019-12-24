Нападение с тыла: эксперты развеяли мифы насчет анального секса

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Несмотря на то, что анальный секс давно перестал быть диковинкой в миллионах постелей, вокруг него хватает еще всяческого рода мифов и заблуждений.

Портал Сегодня взял комментарий у экспертов и попросил развеять самые устоявшиеся мифы.

Миф №1: Анальный секс – отличный лечебный массаж. Якобы анальное вторжение пенисовм/игрушкой вполне заменяет массаж прямой кишки. И он, якобы, очень полезен женщинам при застойных явлениях в органах малого таза. Тем не мене, прямая кишка самой природой не предназначена для полового контакта. Проникновение в анус осуществляет ослабевание сфинктеров, которое со временем чревато недержание каловых масс.

Миф №2: Тяга к аналу – признак латентного гомосексуала. Это заблуждение никак не коррелирует с действительносью. Хватает гомосексуальных пар, который практикуют анальный секс реже, чем пары гетеросексуальные. Тем более, что в последнее время Сеть оказалась переполнена анальным порно. Что как бы и подталкивает гетеросексуалов к экспериментам.

Напомним, ранее в Сети появился топ-3 советов по поводу того, как избежать боли при анальном сексе. До этого эксперты рассказали, как лучше всего готовиться к анальному сексу.

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