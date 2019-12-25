Хобот и две скважины: лучшие позы для секса втроем

Секс. Иллюстративное фото / Sex.missfit

Наверное, большинство пар, которым наскучил обычный секс, периодически думают о приглашении в свою постель еще одной женщины.

Секс-эксперт и психотерапевт Ванесса Марин специально для портала Lifehacker рассказала о самых лучших позах для "тройников".

Поза №1. Удвоенная наездница. Мужчина ложится на спину (под голову заранее подкладывая себе подушку). Одна из партнерш оседлывает пенис, а вторая пересаживается "с иглы мужского одобрения" - аккурат на лицо партнера.

Поза №2. Любительница подглядывать. Мужчина занимается сексом в любой удобной позе. Вторая партнерша наблюдает и мастурбирует (или использует фаллоимитатор, например) - если конечно, она не ревнивая.

Поза №3. Двойное проникновение

Одна девушка залезает на другую. Парень по очереди проникает в каждую из партнерш.

Напомним, ранее в Сети опубликовали подборку советов для мужчин насчет секса втроем. До этого психологи рассказали, почему люди хотят секса втроем.