Поиграть в "ойнетуда": как надежно обезболить анальный секс

Анальный секс / ya-zhenschina.info/

Несмотря на то, что в сознании дам анальный секс и боль практически слились воедино, заднепроходное баловство все же вполне способно приносить удовольствие.

Портал Infazavr опросил экспертов и спросил у них советов по качественному анальному сексу.

Совет №1. Хорошо расслабить сфинктер. Предварительные ласки для этой цели подойдут отлично. Женский анус нужно максимально расслабить.

Совет №2.Умеренно потреблять алкоголь. Как правило, именно мужчине в этом разрезе нужно быть осторожнее. Выпить можно, но не напиваться. Ему крайне важно оставаться трезвым и расслабляя даму, стимулируя клитор.

Совет №3. Не манкировать помывкой. Анальным сексом можно заниматься только после хорошего купания в душе или ванной. Смешивать микрофлору прямой кишки и влагалища медики категорически запрещают.

Напомним, ранее эксперты рассказали, почему женщинам нравится анальный секс. Позднее в Сети появился топ-3 советов, как избежать боли при анальном сексе.