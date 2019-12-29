Магнитные бури января 2020 – когда тряхнет максимально

Магнитные бури в январе 2020 – даты, когда потрусит до черноты / Tv.ua

Магнитные бури в январе 2020 будут не слишком сильными – от 3 до 4 баллов, судя по предварительным данным. Но их продолжительность вызывает опасения.

Главред разобрался, когда ждать магнитных бурь в январе 2020, кто больше всех пострадает и как уберечься при магнитных бурях.

Магнитные бури в январе 2020 – даты

Первая магнитная буря января 2020 подстерегает людей сразу после новогодних праздников – 5 января. Это будет воскресенье. Ее главный плюс – она будет однодневной.

Следующий метеоудар будет уже более продолжительным. Накроет Землю эта магнитная буря 9 и 10 января2020.

При этом магнитные бури первой половины января ограничатся несильными нападками на здоровье людей. У метеозависимых особ поболит голова, собьется цикл сна, побалует настроение и спадет работоспособность.

Читайте такжеКардиологи изменили нормы традиционного артериального давленияСо всем этим можно бороться с помощью ЗОЖ: ложиться спать пораньше, есть здоровую пищу и в меру, пить воду и чай вместо кофе, энергетиков и алкоголя, выгуливать хандру и голову по зимним паркам и т.п.

Более мощной – силой уже до 4 баллов – станет магнитная буря с 14 по 17 января 2020.

В это время возможны головокружения, черные мушки перед глазами, скачки давления артериального, мигрени и давление в груди. Что принимать в эти магнитные бури? Стоит держать под рукой конкор, но-шпу, спазмалгон, аспаркам и другие лекарственные средства. Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

При этом нужно помнить, что геомагнитная обстановка Земли переменчива. Так что стоит внимательно отслеживать прогноз магнитных бурь на январь 2020.