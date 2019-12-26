Минздрав развенчал популярный миф о глинтвейне

Глинтвейн готовится на основе алкоголя, поэтому несет вред / Фото pixaby

В украинском Министерстве охраны здоровья развенчали популярный миф о том, что глинтвейн – алкогольный напиток на основе красного вина – оказывает согревающее действие на организм, расслабляет, а также полон витаминов, минералов и антиоксидантов.

В Минздраве предупредили украинцев, которые любят побаловать себя пряным напитком, что глинтвейн делается на основе алкоголя, который несет только вред организму. Кроме того, под действием алкоголя почки перестают впитывать воду и минералы назад. Как следствие, в крови увеличивается концентрация спирта.

Фрукты, которые добавляют в глинтвейн, также далеки от полезных. Дело в том, что они проходят термическую обработку, поэтому теряют значительную часть своих полезных свойств.

В МОЗ добавили, что расслабленность, которая возникает после бокала глинтвейна, на самом деле вызвана тем, что напиток снижает давление, при этом ухудшается способность логически и рационально рассуждать. А согревающий эффект от напитка создают расширяющиеся сосуды на поверхности тела, в то время как внутренние органы тепло теряют.

Взамен Министерстве охраны здоровья дали советы, как согреться зимой:

Не курите и не употребляйте алкоголь;

Одевайтесь в несколько слоев одежды;

Защищайте открытые участки кожи, когда на улице мороз;

По возможности заходите в теплое помещение каждый час;

Сытно поешьте перед выходом на улицу;

Будьте активны, однако избегайте переутомления, ведь она способствует потере тепла.

Напомним, ранее Главред разобрался, как приготовить вкусный глинтвейн. В частности, глинтвейн можно варить на белом и красном вине, а также с ликером и коньяком.