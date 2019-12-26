Заводное время: эксперты рассказали, зачем парам смотреть порно

Пара / Scanpix

Несмотря на то, что просмотр порно в сознании людей считается в первую очередь мужской забавой, эксперты и сексологи утверждают, что и парный сеанс "киноклубнички" - вполне интересная и нужная вещь

Такое сообщение опубликовал портал Sex-news. По словам экспертов, смотреть порно вдвоем полезно, потому что:

Довод №1. Совестный просмотр порно улучшает искренность отношений. Оба партнера после порно стают откровеннее друг с другом. Причем не только в сексе, но и в других нюансах отношений.

Довод №2. Удлиняется и улучшается возбуждение при сексе. Глядя порно вместе с партнером (конечно, именно тот ролик/фильм, который "заходит" обоим), сразу увеличивается время полового сношения и гарантировано будут более яркие переживания.

Довод №3. Увеличение сексуальной уверенности в себе

Установлено, что именно совместное просматривание порно убеждает людей в том, что они могут реализовать ту или иную позу. При одиночном просмотре видео людям часто кажется, что это абсолютно невыполнимо.

Напомним, ранее в Сети опубликовали топ-3 мифов, распространяемых порно. До этого в Сети был опубликован топ-3 причины снимать свое домашнее порно.