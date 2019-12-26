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Запачкать шоколадную радость: эксперты рассказали, зачем женщинам нужен анальный секс

26 декабря 2019, 01:27

Вот оно как - оказывается, не все дамы истово исповедуют в анальном сексе идеологию "ойнетуда"

Секс
Анальный секс / 365news.biz/

Миллионы дам не дадут соврать  - взращенные современным порно мужчины  рано или поздно в отношениях начинают настаивать на анальном сексе.

Портал Sncmedia опросил экспертов по поводу того, могут ли женщины кайфовать от анала. Оказалось, могут - и вот почему:

№1. Анал дает совсем другие ощущения от секса. Да и нервных окончаний в анусе очень и очень много, что повышает чувствительность.

№2. Анал помогает женщинам реализовать потребность в подчинении (у кого она есть). Во время анального секса дамы могут почувствовать  себя одновременно слабой, беспомощной, защищенной, сексуальной.

№3. Кайф для внутренней "плохой девочки". Анал - штука в достаточной степени табуированная, но относительно безопасная. Ну и анальный секс делает отношения гораздо более близкими и доверительными. 

Напомним, ранее эксперты рассказали, как обойтись без боли при анальном сексе. До этого они поведали, как добиться оргазма при анальном сексе.

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