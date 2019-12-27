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Новый год к нам мчится: психолог рассказала, что делать, если нет праздничного настроения

27 декабря 2019, 05:57

Радостное настроение нужно создавать с самого утра и стараться его поддерживать в течение всего дня.

Новый год
Новый год 2020 уже на за горами / Фото pixabay.com

Новый год 2020 наступит уже меньше чем через неделю, а вот праздничное настроение появилось далеко не у всех. И если вам никак не удается ощутить приближение праздника, то воспользуйтесь советами психолога Елены Рыхальской.

По ее словам, зачастую настроение зависит от окружающего мира, поэтому если не получается радоваться и с удовольствием готовиться к встрече года Крысы, то попробуйте исключить из своей жизни токсичную информацию и токсичных людей, причем даже если это ваши родные и близкие. Как минимум, можно сократить с ними общение или не поднимать негативные темы.

"Не стоит вести беседы с токсичными людьми рано утром, когда день начинается, и поздно вечером, перед сном. С каким настроением мы засыпаем – с таким и проснемся. Если мысль была отрицательной, то всю ночь наша психика, хоть и в замедленном режиме, работает в этой плоскости", – объяснила Рыхальская УНИАН.

Еще один способ улучшить настроение перед Новым годом - меньше смотреть программ и новостей с негативным оттенком. Вместо этого нужно радоваться даже мелочам.

"У вас есть любимые конфеты – съешьте их, нравится какая-то песня – включите ее, чаще в течение дня себя балуйте, включайте "здоровый эгоизм", – посоветовала психолог.

Читайте такжеЧто посмотреть: лучшие мультфильмы на Новый год 2020Кроме того, не стоит идти на поводу у своих собственных негативных мыслей. К примеру, размышления на тему "Я не все успел сделать в этом году. Что же будет в следующем?" вряд ли улучшат настроение. 

Рыхальская также подчеркнула, что настроение лучше всего создавать с самого утра и поддерживать его в течение всего дня. К примеру, если вы вышли с улыбкой из дома, не обращайте внимание на непогоду или недовольное лицо соседа. Психолог советует не концентрироваться на недостатках окружающего мира, тогда ваш внутренний позитивный микромир не разрушится. 

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Напомним, ранее Главред разобрался, в каком цвете встречать Новый год 2020, а также узнал благоприятные даты, чтобы поставить и украсить новогоднюю елку.

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