Взбодрить коня с одной ноздрей: как улучшить потенцию в домашних условиях

Мужчина. Иллюстративное фото / tong-yidrugstore.com/

Еще из седой древности известно, что корень имбиря может помочь мужчинам, испытывающем проблемы с эрекцией.

Портал Контракт опросил специалистов и попросил их рассказать, как корень имбиря снова возвращает мужчинам былую потенцию и способность к сексу

Важно подходить к процессу максимально серьезно - ведь от температуры воды, которой заваривается имбирь, зависит эффект от снадобья

Корень нужно почистить и измельчить. Затем - высыпать в литр кипятка и варить на огне еще 10 минут. В процеженный и остывший напиток для поднятия потенции добавляется лимон и сахар.

Кроме того, кусочки корня имбиря можно заварить в термосе, залив его водой (но не горячей +60 градусов по шкале Цельсия). Тепловые ограничения необходимо соблюдать - что дабы "не убить" кальций в снадобьи.

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