Съел и протрезвел: названы продукты, которые "воскресят" после новогоднего стола

Названы продукты, которые оживят после застолья / Instagram

Сейчас многие граждане заняты подготовкой к Новому году. И наверняка для многих Новый год – это тонны салатов на столе, разнообразное мясо, закуски, пирожные, торты и алкоголь. После празднования Нового года от обилия яств организм переживает реальный стресс и человек заболевает.

Так вот, российские медики назвали продукт, который поможет быстро "воскресить" здоровье после очень сытого новогоднего стола.

Таким чудо-продуктом является простокваша, или кефир. Одним из главным достоинств кисломолочного продукта является его лёгкая усваиваемость.

Самое главное достоинство простокваши в том, что ее может употреблять каждый – и дети, и беременные, и взрослые и даже старики.

Полезные свойства простокваши

Благодаря Омега-3 и Омега-6 из организма быстро выводятся шлаки и токсины. Вредная пища и напитки не смогут нанести серьёзного вреда. Витамин В12, фосфор и другие микроэлементы занимаются восстановлением микрофлоры. Кишечник и желудок не пострадают после праздников.

Чтобы печень стала бессмертной, понадобится всего 100 г продукта. В этом количестве содержится достаточно полезных веществ. Для целебного эффекта важно учитывать несколько простых нюансов. На литр молока должно быть 4 столовые ложки сметаны. Чем выше жирность, тем гуще и полезней получится продукт.

Что еще полезно кушать после новогоднего застолья

Оливки против холестерина

Чтобы снизить уровень вредного холестерина, который точно повысился после обилия вредной пищи в период Новогодний праздников, обратите внимание на оливковое масло, которое содержит огромное количество ненасыщенных жирных кислот. Именно жирные кислоты необходимы для снижения уровня вредного холестерина в крови.

Содержащееся в оливках масло улучшает пищеварение, поэтому оливки часто подают перед обедом в качестве закуски.

А еще оливки и маслины помогают нейтрализовать любые токсичные для организма вещества: неслучайно их считают идеальным дополнением к алкогольным коктейлям. Так что тем, кто в Новый год не отказывал себе в горячительных напитках, стоит поддержать печень и не пренебрегать оливками.

Пшенная каша против похмелья

После новогоднего застолья следует кушать пшенную кашу. Элементы, содержащиеся в пшенке, способны связывать и выводить из организма вредные вещества, в том числе и продукты распада алкоголя. К тому же пшено – богатый источник калия, который помогает нормализовать артериальное давление и укрепить сосуды. А значит – нейтрализовать такой симптом похмелья, как головная боль.

Напомним, ранее сообщалось, не все продукты полезны. И даже среди тех, которые, казалось бы, должны нести только пользу здоровью человека, нашлись "паразиты". Будете удивлены, но зимой, особенно в преддверии Нового года, практически у каждого дома присутствуют продукты, которые убивают здоровье волос.