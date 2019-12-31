"Не из-за холода": Комаровский объяснил, почему люди чаще болеют зимой

Люди зимой чаще болеют не из-за холода, утверждает Евгений Комаровский / instagram.com/doctor_komarovskiy

Зимой люди чаще болеют не из-за холода, а из-за того, что находятся в помещения, а в замкнутом пространстве вирусы активно передаются от человека к человеку.

Чем меньше в помещении воздухообмен, тем более интенсивно происходит процесс заражения, рассказал педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий программы Школа доктора Комаровского Евгений Комаровский в видео, опубликованном на его странице в Instagram.

Врач подчеркнул, что люди чаще болеют острыми респираторными вирусными инфекциями, а не простудой.

"…простуда - болезнь, связанная с переохлаждением. То есть, если вы залезли или ваш ребенок залез мокрый лужу, упал, ему стало холодно, и после этого у него заболело горло - это называется простуда", - заявил медик.

По его слова, если человека обчихали, то у него вирусная инфекция, а не простуда, болезнь традиционно называют простудой.

"То есть болеем мы действительно не из-за холода. Почему мы болеем зимой больше? Прежде всего, потому что зимой мы находимся внутри помещений, то есть вирусы ведь активно передаются от человека к человеку именно в замкнутом пространстве…", - сказал эксперт.

Ранее Евгений Комаровский назвал ключевой факт о кашле. Педиатр отметил, что кашель - это не болезнь, кашель - симптомом какой-то болезни. Врач добавил, что кашель нельзя лечить, можно лечить болезнь, которая сопровождается кашлем.