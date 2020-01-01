Психолог объяснил, почему люди ссорятся на Новый год и не любят праздновать

Психолог объяснил, почему люди ссорятся на Новый год / УНИАН

Новый год – это не только красивая елка, яркий маникюр, сногсшибательный наряд, много подарков, вкусная еда, шампанское и милые беседы о грядущих мечтах. Часто все выглядит невыносимо, люди ссорятся, их все раздражает, негативные эмоции зашкаливают, и они не ощущают радости от праздника. Виной всему – ожидание чуда и разочарование от того, что чудо не произошло.

По словам психолога Алисы Курамшиной, с детства у людей заложена модель, что Новый год — это время забот, когда нужно было либо помогать взрослым, либо не мешать, поэтому многие не любят торжества.

Психолог подчеркнул, что самое большое разочарование вызывают подарки. Не только дети, но и взрослые мужчины и женщины на подсознательном уровне надеются на чудо и ждут сюрприз, а потом разочаровываются, ведь ни чуда, ни сюрприза нет, а подарки не оправдали ожиданий.

"Поэтому люди часто до праздников и во время них ссорятся и... расстаются. Или сразу после идут к психологу", — объяснила эксперт.

Специалист посоветовала меньше ожидать и больше радоваться по поводу и без и подчеркнула, что Новый Год — это время положительных эмоций, пишут росСМИ.

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