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На задний случай: психологи рассказали, почему мужчины хотят анального секса

3 января 2020, 02:35

Скажем сразу - нет, не потому что они самцы, помешанные на сексе.

Секс, анал
Анальный секс / Точка

Думается, в миллионах спален по всему миру периодически звучат фразы: "Милая, ну давай попробуем анал?". 

Портал Услада опросил психологов по поводу того  - почему мужчины так настаивают на анальном сексе.

Причина №1. Хотят обладать женщиной до конца полностью.Корни такого мужского желания лежат в инстинктах, в подсознании  - унаследованном от древних людей. 

Причина №2. Расслабиться по поводу контрацепции. Случаи, когда женщина беременеет после анального секса чрезвычайно редки. Нужно лишь лишний раз провериться на венерические заболевания  - анус, к сожалению, не самая здоровая для пениса среда.

Причина №3. Повышают чувство собственного величия. Если дама разрешает мужчине анальный секс с собой, то это показатель того, как она к нему относится. И как мужчина важен в качестве сексуального партнера. Какому-то случайному любовнику анальный секс, как правило, не разрешают дамы.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как обойтись без боли при анальном сексе эксперты  рассказали, зачем женщинам нужен анальный секс.

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