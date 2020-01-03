На задний случай: психологи рассказали, почему мужчины хотят анального секса

Анальный секс / Точка

Думается, в миллионах спален по всему миру периодически звучат фразы: "Милая, ну давай попробуем анал?".

Портал Услада опросил психологов по поводу того - почему мужчины так настаивают на анальном сексе.

Причина №1. Хотят обладать женщиной до конца полностью.Корни такого мужского желания лежат в инстинктах, в подсознании - унаследованном от древних людей.

Причина №2. Расслабиться по поводу контрацепции. Случаи, когда женщина беременеет после анального секса чрезвычайно редки. Нужно лишь лишний раз провериться на венерические заболевания - анус, к сожалению, не самая здоровая для пениса среда.

Причина №3. Повышают чувство собственного величия. Если дама разрешает мужчине анальный секс с собой, то это показатель того, как она к нему относится. И как мужчина важен в качестве сексуального партнера. Какому-то случайному любовнику анальный секс, как правило, не разрешают дамы.

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