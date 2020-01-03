Глубокая увлеченность: сексолог назвала лучшие техники для глубокого минета

Оральный секс / Womanadvice

Если на что надежно и клюют мужчины в плане секса - так это на глубокий (он же горловой минет).

Портал Сosmo со ссылкой на Валерии Агинскую, эксперта-сексолога составили рейтинг лучших техник такого рода орального удовольствия

№1. "От плеча к плечу"Здесь даме нужно брать в руку пенис близ его основания, а губы сомкнуть на головке члена. Затем - совершать движения из стороны в сторону, как бы говоря "нет". Внешне это выглядит так, будто подбородком дама пытаешься прикоснуться к своим плечам.

№2. Чередовать длинные и короткие фрикции.

Технически все осуществляется следующим образом - девушка берет в кулак пенис, а верхнюю часть - полностью берет в рот. Затем повторяет несколько раз, а потом резко опускается к основанию члена.

№3."Спираль". Девушка круговыми движениями опускается с верха до самого основания пениса. И в обратном порядке. Разнообразить такую технику можно со звуковым сопровождением - звук "м-м-м", к примеру, создаст вибрации, которые наверняка почувствует мужчина.

Напомним, ранее в Сети опубликовали советы по качественному горловому оральному сексу. До это появились женские советы по крутому оральному сексу.