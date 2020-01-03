"Камера, мотор": как снимать домашнее порно - плюсы и минусы

Домашнее порно. / Intimshop

Что сказать - практически все знающие люди говорят, что снимать домашнее порно - почти всегда занятие крайне увлекательное, волнующее, необычное и веселое.

Портал Nuland составил небольшой материал по поводу того, какие плюсы и минусы у ситуации, когда пара решает снять свой любительский секс. Значит, первое. Перед камерой пара может предаваться абсолютно любым сексуальным безумствам. Если, конечно, сделает все, чтобы полностью расслабиться. Партнеры могут творить что угодно и как угодно, пробовать позы типа "раком, боком и с прискоком", вздыхать, стонать, орать и т.д.

Однако тут (помимо того, что нужны или понимающие, или вовсе глухие соседи) есть проблема чисто технического плана. Не так уж просто без опыта установить камеру и сразу получить хороший обзор из нее. Есть большой риск, что, после жаркого секса, получившееся видео никого из пары не устроит. В общем, тут нужно потратить много времени на поиск места, при съемке из которого получится хорошая картинка. И тогда домашнее порно, по итогу, точно даст необходимое возбуждение обоим участникам.

Напомним ранее в Сети опубликовали топ-3 причины снимать домашнее порно. До этого специалисты рассказали, как легко и просто снимать домашнее порно.



