"Теряем людей": медик предупредила о сезоне "тяжелого гриппа"

Грипп – это непредсказуемая болезнь, развивающаяся очень быстро

Заведующая кафедрой инфекционных болезней национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская заявила о том, что в Украине "начался сезон тяжелого гриппа".

Она предупредила, что грипп – это непредсказуемая болезнь, развивающаяся очень быстро.

"Страшно, когда буквально за несколько дней мы теряем молодых, активных людей от потенциально предотвратимого состояния" - написала медик в Facebook.

Она подчеркнула, что грипп может из нетяжелого стать тяжелым в любой момент, поэтому нужно постоянно наблюдаться у врача, а для верификации диагноза рекомендовано пользоваться быстрыми тестами как на первичном уровне, так и в стационаре.

Читайте такжеКиев накрыли ОРВИ и грипп: врачи посоветовали, как уберечьсяГолубовская особо отметила, что время при гриппе решает все. Поэтому при подозрении на грипп нужно в первый день болезни обратиться к врачу.

Она пишет, что раннее назначение противовирусных препаратов снижает риск не только осложнений, но и частоту госпитализаций, а из противовирусных препаратов в Украине доступны ингибиторы нейраминидазы вируса, никакой клинически значимой резистентности у них нет.

Медик также добавила, что вакцинироваться еще можно и нужно, но прививка полностью не предотвращает заболевание.

Напомним, ранее были названы главные опасности новых вирусов гриппа.