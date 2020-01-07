Точно поможет: врач-нарколог рассказал, как избавиться от похмелья

Эксперт раскрыл секрет, что помогает от сильного похмелья / Фото pixaby

Похмелье – неприятный бонус, который лежит на дне каждой бутылки алкоголя. Есть масса советов, как избавиться от похмелья быстро. Некоторые из них эффективные, некоторые – не очень. Врач-нарколог Юрий Пакин рассказал, что точно поможет снять похмелье утром.

По словам медика, классический рассол – один из наиболее эффективных способов смягчить симптомы похмелья и ускорить выведение токсинов из организма.

"Рассол – как говорят, "напиток завтрашнего дня" – действительно помогает", – заявил Пакин в эфире ObozTV.

Врач-нарколог рассказал, как именно рассол действует на организм. В частности, в нем содержится янтарная кислота, которая входит в большинство аптечных антипохмельных препаратов, а также множество витаминов и микроэлементов. Так как алкоголь "вытягивает" из организма витамины и микроэлементы, рассол может их компенсировать.

Читайте такжеКак избавиться от похмелья: медики развенчали популярные мифыКроме того, помогает от похмелья не только рассол, но и вода, соки, морсы. Также можно выпить какой-нибудь сорбент, так как за праздничным столом люди могут не только перепить, но и переесть.

"А это значит, что в желудочно-кишечном тракте скопилось множество веществ, которые не успели обработаться ферментами. Они там уже лишние. С помощью сорбентов их нужно удалить и вывести наружу", – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Главред разобрался, что делать при сильном похмелье, а также почему секс может помочь снять похмелье.