Доминировать и унижать: психологи рассказали, почему мужчин тянет на жесткий секс

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Здесь нет большого секрета хватает тех пар, в которых мужчины часто инициируют грубый и жесткий секс.

Портал Рassion опросил экспертов-психологов, попросив их рассказать, почему "сильный пол" стремится доминировать-властвовать-унижать партнерш в постели.

По словам специалистов, в первую очередь, в таком положении вещей виноваты общественные стереотипы. То есть, мужчина рассматривается как сильный самец, а женщина - слабая самка. Соответственно, хватает таких представителей "сильного пола", которых грубый интим крайне возбуждает. Ведь он - животная страсть, секс в чистом виде, без примеси чувств, наигранных романтических жестов/вздохов и всякой лишней атрибутики.

Стало быть, желание отыметь свою партнершу в максимально грубой форме (насколько она позволит) зарождается именно в мужских головах. И уже потом перетекает в жесткий секс.

Напомним, ранее ученые выяснили, почему кошатники склонны к грубому сексу и BDSM.