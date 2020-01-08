Почему кутью стоит закупить впрок: совет диетолога

Кутья отлично утоляет голод / Скриншот с instagram.com/tort_aksay_rostov

Врач и диетолог Виктория Кляуз рассказала и полезных свойствах рождественской кутьи и порекомендовала запастись крупой для этого блюда впрок.

По ее словам, каша из пшеницы легко "даст фору" булгуру и овсянке. Основой блюда часто является пшеница мягких сортов. При этом готовить ее нужно заранее - замачивать с вечера и варить не меньше часа.

"Вот такое время приготовления и говорит о большом количестве клетчатки. Даже в отварном виде пшеница не превращается в "кашу-размазню", сохраняет форму, и ее нужно довольно долго жевать. Клетчатки в ней больше, жуем дольше - чувство голода утоляем надежнее", - написала Кляуз в своем Telegram-канале.

Кутья может внести полезное разнообразие в ежедневный рацион, поэтому можно смело покупать сразу несколько пачек кутьи из пшеницы, ведь в магазинах она появляется только к праздникам.

"Кутью всегда готовили сладкой, богатой - поэтому мед, орехи, мак всегда добавляли к каше. Орехи и мак - прекрасные источники растительных жиров, они продлевают сытость. Вот и получаем не просто "праздничное" блюдо, но и довольно хорошее сочетание качественных продуктов, без рафинированных углеводов, красителей и трансжиров", - отметила эксперт.

Напомним, ранее Главред собрал изумительные рецепты кутьи на Рождество 2020, и объяснил, как готовится праздничное блюдо из пшеницы, перловки и риса.