Ученые рассказали, почему минеты полезны для женского здоровья

Иллюстративное фото / Globalscience

Оральный секс крайне положительно отражается на женском репродуктивном здоровье.

К такому выводу после длительный исследований пришли ученые из Лейденского университета (Нидерланды). Оказывается, что женщины, которые регулярно ублажают своих мужчин орально, потом имеют гораздо лучшие перспективы забеременеть и вынести ребенка.

Исследователи наблюдали за состоянием здоровья 97 пациенток, у которых фиксировались минимум три необъяснимых выкидыша подряд. Выяснилось, что женщины, которым удалось сохранить беременность, часто занимались оральным сексом со своими партнерами и глотали потом сперму.

По словам ученых, кишечник представляет собой среду с самой адекватной абсорбцией веществ. Сперма же, в свою очередь, содержит антигены HLA, могут индуцировать материнскую иммунную устойчивость к наследственным отцовским антигенам плода перед имплантацией.

Напомним, ранее эксперт рассказала, почему женщинам нужно делать минеты. До этого специалисты рассказали, как качественно заниматься оральным сексом.