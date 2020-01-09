  1. Главная
  3. Здоровье

Атака кожаной анаконды: эксперты рассказали, как добиться хорошего анального секса

9 января 2020, 03:01

Эксперты в деталях поведали, как паре обустроить хороший и качественный анальный секс.

Анальный секс
Анальный секс / Cosmo

Анальный секс - пресловутый запретный и потому сладкий плод, который постоянно будит половую фантазию людей.

Портал Sex24 опросил экспертов, которые рассказали, как утроить хорошие и годные анальные ласки.

Совет №1. Правильное расслабление. Цемки-бомки-обнимашки, медленные и методичные ласки помогут достигнуть цели. Мужчине, к слову, нужно расслаблять не только непосредственно анус, но и другие части женского тела.

Совет №2. Медленный фрикции. Если мужчина - по жизни торопыга и всенепременно хочет "ужалить" даму своим "одноглазым белым змеем", то есть большой риск того, что у дамы возникнет эмоциональный блок. И ,естественно, велика опасность нанесения ей анальной травмы.

Совет №3. Не экономить на смазке. Природа ануса такова, что, в отличие от влагалища, естественная смазка в нем не выделяется никак. И, чтобы в заднем проходе не было ни единого разрыва по-прежнему, обязательно мужчине нужно использовать качественную смазку. Лучше всего взять лубрикант с охлаждающим эффектом.

Напомним, ранее психологи рассказали, почему мужчины хотят анального секса. До этого эксперты рассказали, как надежно обезболить анальный секс.

интим анальный секс лубрикант
Сейчас вы просматриваете новость «Атака кожаной анаконды: эксперты рассказали, как добиться хорошего анального секса». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

03:01
Атака кожаной анаконды: эксперты рассказали, как добиться хорошего анального секса
02:12
"Голодная смерть": на Киевщине в частном зоопарке животных оставили без корма Фото
02:11
"Грудь встала, озабоченная": Волочкова устроила порно-съемку и взорвала сеть
01:53
Крушение самолета МАУ в Иране: все подробности трагедии Фото Видео
01:30
"Летит ракета": пилот разнес версию о техошибке при крушении самолета МАУ в Иране Видео
00:51
У Киева мужчина пытался совершить суицид с маленьким ребенком
00:44
Семьи с детьми, ученые, молодожены: появились фото пассажиров рокового рейса Тегеран-Киев Видео
00:25
Джастин Бибер болен тяжелейшей болезнью: подробности
00:19
9 января – какой сегодня праздник: что делать в Степанов день Видео
00:01
Иран атаковал авиабазы США при помощи новейших ракет
08 января, среда
23:56
Юная красотка-порнозвезда покрасовалась на похабных фото Фото
23:41
"Поставили штамп в паспорт": блогерше Митрошиной запретили въезд в Украину
23:22
Bellingcat проверяет информацию об атаке самолета МАУ из ракетного комплекса Тор
23:06
Мог быть взрыв: эксперт из США пояснил особенности двигателей самолетов Видео
22:43
Канадские разведчики сделали громкое заявление о причине крушения Боинга
22:32
Принц Гарри и Меган Маркл покидают королевскую семью для работы
22:15
"Украина, мое сердце с тобой": российский комментатор отреагировал на авиакатастрофу в Иране
22:12
Украина запретила полеты над Ираком и Ираном после катастрофы
22:05
ВСУ отогнали от украинского берега российский корабль-шпион Фото
21:42
Звезда Реала исполнил "сухой лист" в матче с Валенсией
21:41
Фото, цветы и слезы: в Иране объявили день траура по погибшим в авиакатастрофе
21:16
Не смогли спасти: от осложнений гриппа умерла женщина
21:16
Бывший футболист-гей прокомментировал свой каминг-аут
21:04
Австралийский эксперт не исключает вероятность взрыва на борту МАУ в Иране Видео
20:55
Эксперты спрогнозировали, подорожает ли нефть из-за противостояния Ирана и США
20:48
Шевченко выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы в Иране
20:46
Смертельный рейс самолета МАУ: в сети появилось фото экипажа перед вылетом
20:35
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: "война", измена и желанная встреча
20:32
Баканова заметили во время отдыха на элитном курорте Куршевель
20:25
Ярмоленко стал лидером в необычном рейтинге АПЛ
20:14
Жуткая катастрофа самолета МАУ: заявление МИД Украины
20:00
Крушение Боинга 737 в Иране: Помпео пообещал Украине помощь Видео
19:55
Блогер рассказал, является ли Зинченко "каблуком" Влады Седан Видео
19:48
В Bloomberg показали со спутника последствия ракетного удара Ирана по базе США
19:46
Крушение самолета МАУ: в Борисполе собираются родственники погибших - фото
19:30
Не было шансов выжить: появилось жуткое видео с места катастрофы Boeing Видео
19:20
Валенсия - Реал: где смотреть матч за Суперкубок Испании
19:20
Женские стрижки 2020 – названы горячие тренды в женских стрижках 2020 фото
19:15
Суд разрешил следствию "выпотрошить" гаджеты Маруси Звиробий
19:06
В Луцке две 15-летние девушки выпали из окна многоэтажки
19:03
Трамп обратился к нации после атаки Ирана на базу США
18:55
Легионер Динамо ответил на слухи о переговорах с зарубежным клубом
18:54
Эксперт оценил, как изменится газовый рынок после запуска Турецкого потока
18:33
Гибель самолета Боинг 737-800: стало известно о проблеме перед крушением Видео
18:21
Марш Бандеры: в МИД Украины обсудили ситуацию с послом Польши
18:20
Фьюри обозвал Усика "бомжом"
18:08
"Холопы, крепостные": Жириновский оправдался за скандальное высказывание
17:45
НАБУ завело дело против Геруса по заявлению адвоката Ляшко - СМИ
17:39
Свежий курс НБУ: доллар и евро "утерли нос" гривне
17:38
Дженнифер Лопес задолжала миллионы стриптизерше
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять