Атака кожаной анаконды: эксперты рассказали, как добиться хорошего анального секса

Анальный секс / Cosmo

Анальный секс - пресловутый запретный и потому сладкий плод, который постоянно будит половую фантазию людей.

Портал Sex24 опросил экспертов, которые рассказали, как утроить хорошие и годные анальные ласки.

Совет №1. Правильное расслабление. Цемки-бомки-обнимашки, медленные и методичные ласки помогут достигнуть цели. Мужчине, к слову, нужно расслаблять не только непосредственно анус, но и другие части женского тела.

Совет №2. Медленный фрикции. Если мужчина - по жизни торопыга и всенепременно хочет "ужалить" даму своим "одноглазым белым змеем", то есть большой риск того, что у дамы возникнет эмоциональный блок. И ,естественно, велика опасность нанесения ей анальной травмы.

Совет №3. Не экономить на смазке. Природа ануса такова, что, в отличие от влагалища, естественная смазка в нем не выделяется никак. И, чтобы в заднем проходе не было ни единого разрыва по-прежнему, обязательно мужчине нужно использовать качественную смазку. Лучше всего взять лубрикант с охлаждающим эффектом.

Напомним, ранее психологи рассказали, почему мужчины хотят анального секса. До этого эксперты рассказали, как надежно обезболить анальный секс.