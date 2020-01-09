Глубокая постановка вопроса: советы по качественному горловому минету

Минет. Иллюстративное фото / Intrigue Dating

Вряд ли какой мужчина откажется от того, чтобы жена или возлюбленная побаловала его минетом типа "глубокое горло".

Портал Intrigue.dating опросил экспертов и те составили небольшой перечень советов для хорошего горлового минета.

Во-первых, вопреки стереотипам, для обучения не подойдут огурцы или бананы - они сильно отличаются от строения пениса. Мужское достоинство партнера тоже не подойдет в качестве тренажера. Не желательно учиться и непосредственно на пенисе партнера - могут возникнуть неловкие и неприятные ситуации. Лучше приобрести искусственный член - сперва небольшой, потом все больше и больше.

Кроме того, резиновый пенис нужно вводить в рот под разными углами и подмечать, где давит сильнее, а где - нормально.

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