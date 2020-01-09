Глубокая постановка вопроса: советы по качественному горловому минету

Эксперты четко расписали - как, что и почему стоит добиваться дамам прокачки своего умения делать "глубокое горло"
Вряд ли какой мужчина откажется от того, чтобы жена или возлюбленная побаловала его минетом типа "глубокое горло".
Портал Intrigue.dating опросил экспертов и те составили небольшой перечень советов для хорошего горлового минета.
Во-первых, вопреки стереотипам, для обучения не подойдут огурцы или бананы - они сильно отличаются от строения пениса. Мужское достоинство партнера тоже не подойдет в качестве тренажера. Не желательно учиться и непосредственно на пенисе партнера - могут возникнуть неловкие и неприятные ситуации. Лучше приобрести искусственный член - сперва небольшой, потом все больше и больше.
Кроме того, резиновый пенис нужно вводить в рот под разными углами и подмечать, где давит сильнее, а где - нормально.
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