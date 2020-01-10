Ужалить в улей: врачи рассказали о преимуществах с недостатками анального секса

Анальный секс. Иллюстративный секс / 365 дней

Каких-то особые медицинские противопоказания для занятий анальным сексом (довольном популярной нынче интимной забавы) нет, но, тем не менее, соблюдать обычную безопасность необходимо неукоснительно.

Портал Safeconnection опросил авторитетных западных врачей и попросил их рассказать о плюсах/минусах анального секса с медицинской точки зрения.

Врачи Майкл Кричман, Алисса Двек и Дженнифер Гантер рекомендуют ни в коем случае заниматься аналом без смазки - ведь задний проход, как правило, заметно уже, чем вагина. Многие дамы любят анальный секс, потому как он дарит им новые чувственные ощущения (и без риска беременности). А другие женщины, наоборот, боятся анала как огня - ибо сильно боятся загрязнений и травм. В общем, врачи рекомендуют тщательно вымыть анус с помощью клизмы перед таким сексом.

Доктор Карен Элизабет Бойл, однако, отмечает, что риск получить ВПЧ (вирус папилломы человека) намного выше именно при анальном сексе. А такое заболевание часто вызывает онкологию. Кроме того, при анале есть риск получить инфекции мочевых путей и инфекции кишечника. Дальше - разрыв и травмирование мышц ануса со временем влияет на контроль движения кишечника и приводит к недержанию кала. И это приходится исправлять неприятной хирургической операцией.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как добиться оргазма при анальном сексе. До этого они поведали, как обойтись без боли при анальном сексе.