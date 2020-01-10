Ротовая пошлость: топ-3 техники хорошего и приятного минета

Оральный секс. Иллюстративное фото / Hochu

Что поделаешь - без хорошего и качественного орального секса трудно представить нынче полноценные интимные отношения пары.

Портал Hochu опросил экспертов-сексологов и те порекомендовали несколько техник, которые сделают минет незабываемым для мужчины.

№1. Винт. Дама обхватывает пенис губами и начинает двигаться от основания вверх, слегка поворачивая голову из стороны в сторону. Вести языком нужно так, будто по винтовой нарезке - вплоть до уздечки. Далее, дойдя до верха, дама должна повторить то же самое в направлении сверху вниз.

№2. Легкий ветерок. Пробудить нервные окончания в пенисе можно простым до невозможности способом. Всего лишь стоит сделать паузу в минете и просто слегка подуть на него. В результате мужчина точно задрожит от наслаждения.

№3. Одним выстрелом - двух зайцев. Весь фокус в простате — железе размером с грецкий орех, располагающаяся под мочевым пузырем. Она расположена между анусом и яичками. Но, обычно, самое интересное и приятное начнется, когда дама правильно стимулирует данную гиперчувствительную эрогенную зону.

Напомним, ранее эксперт рассказала, как легко и быстро научиться оральному сексу. До этого специалисты поведали топ-5 советов для качественного минета.