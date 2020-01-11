Похоть и законы: в США судью отдали под суд за групповой секс на работе

Много порно наснято было, где судья занимается сексом в суде. Теперь вот жизнь начала подражать искусству.
Доун Джентри, судью суда по семейным делам округа Кентон, штата Кентукки (США) отстранили от должности - после того, как был установлен факт того, что она занималась сексом втроем прямо на работе.
Кроме того, сообщает портал Nbcnews женщину обвиняют в том, что она принуждала подчиненных участвовать в своей избирательной кампании, а также мстила несогласным с ней. Более того, Джентри наняла на работу в суд своего бывшего любовника.
Сейчас идет разбирательство по делу. Сама Джентри отрицает все обвинения.
Напомним, ранее в США зрелая женщина занималась сексом с одноклассниками дочери. До этого там же надзирательницу посадили в тюрьму за секс с заключенным.