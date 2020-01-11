Похоть и законы: в США судью отдали под суд за групповой секс на работе

Секс в суде / кадр из порнофильма

Доун Джентри, судью суда по семейным делам округа Кентон, штата Кентукки (США) отстранили от должности - после того, как был установлен факт того, что она занималась сексом втроем прямо на работе.

Кроме того, сообщает портал Nbcnews женщину обвиняют в том, что она принуждала подчиненных участвовать в своей избирательной кампании, а также мстила несогласным с ней. Более того, Джентри наняла на работу в суд своего бывшего любовника.

Сейчас идет разбирательство по делу. Сама Джентри отрицает все обвинения.

Доун Джентри / Nbcnews

Напомним, ранее в США зрелая женщина занималась сексом с одноклассниками дочери. До этого там же надзирательницу посадили в тюрьму за секс с заключенным.