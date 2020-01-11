Как построить отличные отношения с ребенком: простые советы от Комаровского

Для выстраивания с ребенком отличных отношений взрослым нужно учиться управлять эмоциями, отметил педиатр.
Чтобы построить отличные отношения со своим ребенком, стоит придерживаться нескольких простых советов, в частности, слушать больше, чем говорить.
Необходимо учиться управлять эмоциями, поделился педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий программы Школа доктора Комаровского Евгений Комаровский в Instagram.
По его словам, для выстраивания отличных отношений с ребенком нужно установить ограничения.
Как построить отличные отношения с ребенком - советы от Комаровского:
- Нужно учиться управлять эмоциями. Эмоциональная стабильность родителей - залог эмоциональной стабильности ребенка;
- Необходимо установить ограничения, поскольку ребенку нужен порядок;
- Нужно позволять детям оставаться маленькими - дать возможность быть активными, эмоциональными, странными и глупыми;
- Ребенку нужен собственный опыт - дети должны осознавать, что их поступки могут иметь негативные последствия;
- С детьми нужно делиться любовью.
Ранее Евгений Комаровский объяснил, как нужно правильно любить детей. Педиатр подчеркнул, что родителям необходимо уделять внимание малышам, а не просто давать им сладости.