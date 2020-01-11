Изящные притворщицы: эксперты рассказали, почему женщины имитируют оргазмы

"Не так я вас любил, как вы стонали " - эта фраза, по несчастью или к счастью, никогда не актуальности не потеряет, видимо.
Если дама, занимаясь в постели сексом с мужчиной, симулирует в итоге оргазм, значит, она очень любит или боится расстроить партнера.
Такое сообщение опубликовал портал Lifehacker. Есть несколько основных причин, по которых женщины изображают оргазм перед мужчинами:
а) защитить психику партнера;
б) побыстрее покончить с сексом;
в) не думать плохо насчет собственной сексуальности;
г) накрутить свое возбуждение.
Однако, сексологи все равно рекомендуют мужчинам, если они считают себя активными и зрелыми людьми, добиваться от партнерш оргазма наверняка.
То есть - сперва хорошо изучить тела своих возлюбленных. Для того, чтобы понять какие именно ласки приносят им самое сильное сексуальное удовольствие.
Напомним, ранее сексологи рассказывали, как заставить женщину биться в оргазмах и как довести ее до оргазма куннилингусом.