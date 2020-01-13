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Эксперт показала супер упражнения для растяжки тела

13 января 2020, 00:58

Растягивать мышцы не менее важно для тренировочного процесса, чем их нагружать, отметила диетолог Екатерина Медушкина.

Екатерина Медушкина
Екатерина Медушкина / Фото instagram.com/katya_medushkina

Диетолог и эксперт по правильному питанию Екатерина Медушкина, которая ранее показала несколько упражнений, которые помогут держать себя в форме без посещения тренажерного зала, рассказала, чем полезна растяжка тела и посоветовала растяжку для начинающих в домашних условиях.

По словам эксперта, растягивать мышцы не менее важно для тренировочного процесса, чем их нагружать.

"Во время выполнения упражнений наши мышцы сокращаются и остаются в этом положении. Это затрудняет их восстановление, молочная кислота выводится медленнее, затрудняется подвижность", - написала Медушкина в Instagram.

По ее словам, при хронических заболеваниях позвоночника или выраженной асимметричности тела сокращенные мышцы могут пережимать сосуды, усугублять перекос, давать лишнюю давящую нагрузку на воспаленные участки.

Чтобы занятия фитнесом приносили пользу и удовольствие, необходимо после каждой тренировки выполнять растяжку. Кроме того, растяжке нужно посвящать дополнительные полноценные часовые тренировки.

Растяжка тела - польза

Растяжка обладает эффектом горячей ванны - она успокаивает, снимает усталость с мышц. Помимо этого стретчинг способствует:

  • скорому восстановлению мышечного волокна, возвращая изначальную длину мышц;
  • помогает увеличить возможности организма, оставляя энергию, которая может быть потрачена  на восстановление;
  • возвращает телу естественную гибкость и пластичность;
  • предотвращает засоление суставов, закостенелость, дегенеративные изменения и образование "вдовьего горбика";
  • растягивая волокна, освобождает кровеносную систему, что улучшает мозговую активность, способствует лучшей регенерации клеток.

Растяжка для начинающих в домашних условиях: упражнение №1

Стать на колени, одну ногу отвести в сторону. Наклонить тело в направлении отведенной ноги. Потянуться пальцами максимально в сторону. Задержаться в этом положении на несколько минут. Такое же упражнение выполнить на другую ногу.

Упражнение на растяжку
Упражнение на растяжку / Фото instagram.com/katya_medushkina

Растяжка для начинающих в домашних условиях: упражнение №2

Лечь на коврик. Одну ногу поджать под себя. Опустить корпус, руки максимально вытянуть вперед. Таз не нужно скручивать в бок.  Оптимальный вариант, чтобы лоб, локти и ладони лежали на полу. Нужно расслабиться и в этом положении полежать несколько минут. 

Упражнение на растяжку
Упражнение на растяжку / Фото instagram.com/katya_medushkina

Напомним, ранее Екатерина Медушкина показала комплекс упражнений, которые помогут подтянуть живот так, чтобы вместо ненавистного "желе" появились заветные "кубики". Кроме того, эксперт показала супер жиросжигающие упражнения

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Упражнения на растяжку видео

Сегодня я заканчиваю рассказывать вам о видах тренировок, которые буду использую в своих в интенсив-Детоксе. И логично было бы завершить заминкой. Поэтому сегодня наша тема - ⠀ РАСТЯЖКА ⠀ Растягивать мышцы не менее важно для тренировочного процесса, чем их нагружать. ⠀ Во время выполнения упражнений наши мышцы сокращаются и остаются в этом положении. Это затрудняет их восстановление, молочная кислота выводится медленнее, затрудняется подвижность. ⠀ При хронических заболеваниях позвоночника или выраженной асимметричности тела сокращенные мышцы могут пережимать сосуды, усугублять перекос, давать лишнюю давящую нагрузку на воспаленные участки. ⠀ Чтобы тренинг приносил только пользу и удовольствие, необходимо: ⠀ ✅после каждой тренировки выполнять растяжку ⠀ ✅посвящать растяжке дополнительные полноценные часовые тренировки ⠀ Растяжка обладает эффектом горячей ванны - она успокаивает, снимает усталость с мышц. Помимо этого стретчинг способствует: ⠀ ✔️ скорому восстановлению мышечного волокна, возвращая изначальную длину мышц ⠀ ✔️ помогает увеличить ваши возможности, оставляя для вас энергию, которую вы бы могли потратить на восстановление ⠀ ✔️ возвращает телу естественную гибкость и пластичность ⠀ ✔️ предотвращает засоления суставов, закостенелости, дегенеративные изменения и образование "вдовьего горбика" ⠀ ✔️ растягивая волокна, освобождает кровеносную систему, что улучшает мозговую активность, способствует лучшей регенерации клеток. ⠀ Я очень хочу, чтобы ваши отношения с физической актиностью вас только радовали, оздоровляли и увеличивали ваши успехи - и поэтому желаю отнестись к этому виду тренировки с любовью. И пусть она станет неотъемлемой частью вашей жизни! ⠀ В карусельке вас, как всегда, ждут упражнения. Делайте и делитесь впечатлениями в комментариях. ⠀ И, конечно, приходите на мой Детокс, где всем описанным на этой неделе тренировкам и далеко не только им будет посвящено много времени. Пишите в директ, стартуем уже послезавтра. ⠀ #КатяМедушкина_упражнения #детоксчеллендж_с_Медушкиной

Публикация от ??‍♀️ХУДЕЮТ ДАЖЕ НЕХУДЕЮЩИЕ (@katya_medushkina)

растяжка здоровье фитнес новости Украины Екатерина Медушкина
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