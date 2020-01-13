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Магнитные бури следом за лунным затмением января – что делать при ударе

13 января 2020, 05:10

Первое лунное затмение 2020 плавно перетекает в сильные магнитные бури 14-15 января 2020 – что делать, когда затошнит по-черному, выяснил Главред.

Магнитные бури 14-15 января 2020 скрутят мозги и нервы – как себе помочь
Магнитные бури 14-15 января 2020 скрутят мозги и нервы – как себе помочь / replyua.net

Магнитные бури 14-15 января 2020 станут сильным испытанием для метеозависимых людей.

В кои-то веки и ФИАН, и NASA сошлись в прогнозах, высчитав, что ближайшие магнитные бури в январе 2020 нас ждут 14-го и 15-го числа. Обычно они не столь солидарны в прогнозе магнитных бурь.

Эксперты оценивают силу метеоудара в 4 балла, возмущение планетарного индекса – в 12.

Чаще всего магнитная буря такой силы оборачивается головной болью и разладом сна (периоды бессонницы сменяются жуткой сонливостью и наоборот). У людей кружится голова, перед глазами мелькают черные мушки, отмечается упадок сил и скачет настроение.

Причем зачастую одноразовый прием лекарств не убирает такие симптомы при магнитных бурях.

Прогноз магнитных бурь на сегодня онлайн
Магнитные бури 14-15 января 2020 скрутят мозги и нервы – как себе помочь
Прогноз магнитных бурь на сегодня онлайн
Магнитные бури 14-15 января 2020 скрутят мозги и нервы – как себе помочь

На этот раз ситуацию усугубляет еще и первое лунное затмение 2020, прошедшее 10 января: его влияние растягивается на несколько дней после самого события.

Отсюда необходимость задействовать сразу комплекс мер, чтобы помочь себе при магнитных бурях: не переедать, пить побольше воды и успокаивающих чаев (чтоб разжижить кровь, которая сгущается при бурях), не отказывать себе в прогулке на свежем воздухе, но не перенапрягаться с кардионагрузками. Стоит максимально щадить себя на тренировках, на работе и доме, избегая всяческих стрессов.

Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

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