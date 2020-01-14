Названы угрозы, которые несет плавленый сыр

Фосфаты, которые содержатся в плавленых сырах, могут вымывать из организма кальций, сообщила диетолог / Скриншот

Качественный плавленый сыр является полезным продуктом, однако если его употреблять в непомерном количестве - от 0,5 кг в день - есть риск, что содержащиеся в нем фосфаты начнут вымывать из организма кальций.

Опасность плавленого сыра заключается в том, что это калорийный продукт, его жирность может составлять до 60%, в сырах содержится холестерин, рассказала диетолог Елена Соломатина Вечерней Москве.

Собеседница добавила, что людям, которые страдают от атеросклероза или ожирения, можно крайне небольшое количество сыров. Диетолог подчеркнула, что с плавленым сыром не нужно есть жирную пищу.

По ее словам, если у человека есть проблемы с обменом мочевой кислоты или нарушения в работе почек, ему стоит осторожно относиться к количеству съедаемого плавленого сыра.

"Надо помнить, что острые, пряные сорта плавленого сыра содержат повышенное количество соли. А она противопоказана при гипертонии, связанной, в свою очередь, с атеросклерозом…", - заявила Соломатина.

Ранее сообщалось, что ученые считают колбасный сыр опасным для организма, поскольку он дешевый, а значит в его состав входят некачественные продукты. Исследователи отметили, что в состав колбасного сыра входят растительные жиры.