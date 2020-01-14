Почему при ОРВИ нужно пить холодное: рекомендация Комаровского

При острых респираторных заболеваниях в большинстве государств мира не принято отказываться от холодных напитков, сообщил кандидат медицинских наук.
При острых респираторных вирусных инфекциях, когда болит горло, влияние холода на миндалины облегчает состояние.
При ОРВИ во многих странах врачи рекомендуют холодное питье, написал педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий программы Школа доктора Комаровского Евгений Комаровский в Instagram.
Медик подчеркнул, что в большинстве стран мира не принято отказываться от холодных напитков при острых респираторных заболеваниях и простуде.
"Поэтому, если вы привыкли пить холодное, специально греть питье во время болезни нет никакой необходимости", - отметил эксперт.
Ранее Евгений Комаровский поделился, что люди чаще болеют ОРВИ, а не простудой. Педиатр добавил, что простуда - болезнь, связанная с переохлаждением, а причина ОРВИ - вирус.