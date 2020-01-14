Почему при ОРВИ нужно пить холодное: рекомендация Комаровского

При ОРВИ холодные напитки облегчают состояние, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот

При острых респираторных вирусных инфекциях, когда болит горло, влияние холода на миндалины облегчает состояние.

При ОРВИ во многих странах врачи рекомендуют холодное питье, написал педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий программы Школа доктора Комаровского Евгений Комаровский в Instagram.

Медик подчеркнул, что в большинстве стран мира не принято отказываться от холодных напитков при острых респираторных заболеваниях и простуде.

"Поэтому, если вы привыкли пить холодное, специально греть питье во время болезни нет никакой необходимости", - отметил эксперт.

Ранее Евгений Комаровский поделился, что люди чаще болеют ОРВИ, а не простудой. Педиатр добавил, что простуда - болезнь, связанная с переохлаждением, а причина ОРВИ - вирус.