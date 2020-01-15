Как сохранить хорошие отношения: Комаровский раскрыл секрет

Для сохранения хороших отношений нужно знать один секрет, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот

Педиатр и кандидат медицинских наук, ведущий программы Школа доктора Комаровского Евгений Комаровский сообщил, что для сохранения хороших отношений нужно знать один секрет.

Медик поделился секретом на своей странице в Instagram.

По его словам, для поддержания хороших отношений нужно обратить внимание на "дозировку" своего присутствия в личном пространстве людей.

"Секрет хороших отношений - правильная дозировка своего присутствия в личном пространстве каждого", - полагает врач.

Интернет-пользователи по-разному прокомментировали совет Комаровского. "Как же в точку…", - считает mira_korolenko. "Секрет хороших отношений - быть собой", - написал artemiy772. "Дозировка присутствия должна быть минимальной - только в таком случае у всех все хорошо", - поделился мнением аlexzorin88.

/ Скриншот с instagram.com/doctor_komarovskiy

Ранее Евгений Комаровский сообщал, что для выстраивания отличных отношений со своим ребенком стоит придерживаться нескольких простых советов, в частности, слушать больше, чем говорить, и установить ограничения.