"Защита от рака и инсульта": врач раскрыла пользу чеснока

Благодаря чесноку снижается риск инсультов, сообщила врач / УНИАН

Семейный врач Наталья Деменко сообщила, что чеснок нормализует давление, способствует снижению уровня сахара в крови и, согласно некоторым исследованиям, снижает риск развития рака.

Благодаря чеснок давление может прийти в норму - он способствует расширению сосудов и нормализует густоту крови, рассказала медик Обозревателю.

По словам собеседницы, чеснок нормализует кровообращение, укрепляет стенки сосудов и помогает избавиться от "плохого" холестерина.

Врач добавила, что при регулярном употреблении чеснока риск возникновения тромбоза и инсультов снижается.

Деменко сказала, что в чесноке есть селен, сера, и другие вещества, которые нейтрализуют действие свободных радикалов и ликвидируют онкоклетки. "Некоторые исследования показали, что при регулярном употреблении чеснока риск развития рака уменьшается на 20%", - отметила врач.

Ранее уже бывшая и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун утверждала, что чеснок, лук и лимон не способны защитить от гриппа. Экс-чиновница отметила, что уберечься от гриппа можно, если вести здоровый образ жизни, регулярно мыть руки и вакцинироваться.