В Тернополе свирепствует смертельная вирусная инфекция: есть первые жертвы

Вирусная пневмония / med-instrukcia.ru

В Тернополе "разбушевалась" опасная вирусная инфекция. Отмечается, что болезнь унесла жизни трех пациентов.

Так, в городскую больницу №2 в конце декабря 2019 и в начале января 2020 года начали поступать люди с пневмонией. У всех болезнь начиналась с лихорадки и кашля, а температуру невозможно было сбить. Всего в больницу поступило почти 50 человек, а пятеро находятся в реанимации.

"Больные принимают жаропонижающие препараты, не обращаясь к семейному врачу. Один-два-три-четыре дня они лечатся самостоятельно. Тогда уже начинает нарастать одышка, высокая температура, сухой кашель или даже кашель с прожилками крови", - рассказала врач-пульмонолог Тернопольской городской коммунальной больницы №2 Алла Пастернак в комментарии ТСН.

При этом медики призвали обращаться за помощью сразу, как была зафиксирована высокая температура, а в случае если ситуация в течение трех дней не меняется, то необходимо делать рентген.

Кроме того, Елена Сидорович рассказала, что девять дней вирусная пневмония унесла жизнь ее мужа, хотя он вовремя обратился к медикам.

"По заключению врачей, якобы с пятых на шестые сутки легкие уже практически сгорели. Осталось лишь двадцать процентов легких. Очень интенсивное протекание болезни, температура не сбивалась", - рассказала женщина.

По словам вдовы, ею мужу было лишь 45 лет, и он следил за своим здоровьем.

"У нас было более тридцати случаев вирусно-бактериальных пневмоний. Трое из них закончились летально и лишь в одном случае мы смогли поставить диагноз грипп типа А", - отметил директор КНП Тернопольская коммунальная городская больница №2 Ростислав Левчук.

При этом врач-инфекционист Ольга Голубовская указала, что только грипп H1N1 поражает легкие. Отмечается, что в группе риска люди от 25 до 49 лет.

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