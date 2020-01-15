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Веселее в месте: как правильнее всего снимать домашнее порно

15 января 2020, 01:37

По словам специалистов, при соблюдении нужных условий из домашнего порно получится крайне возбуждающее зрелище.

Домашнее порно
Иллюстративное фото / Бублик

Недавний проведенный среди половозрелых американцев опрос показал – 16% влюбленных пар снимают свой секс на камеру, а в Австралии съемками домашнего порно занимаются 36 %.

Портал Cosmo взял комментарий у авторитетного сексолога Аманды Джой Робб по поводу того, как лучше поснимать домашнее порно.

По словам эксперта, сперва необходимо заранее решить все технические вопросы –выбрать точку, на которой стоит камера, кто ее будет включать и так далее. Далее, точно не стоит на первых порах перебарщивать с "постельной гимнастикой" - на экране это будет смотреться очень нелепо.   

Затем, утверждает Робб, стоит хорошенько подумать и обсудить то, как должен выглядеть "готовый продукт" - какие углы будут смотреться наиболее выигрышно и есть ли у вас подходящая локация. 

В третьих – позаботиться о звуке. Ни в коем случае не нужно уподобляться профессиональным порноактрисам и орать: "Трахай меня сильнее, малыш" и изображать животную страсть - с охами-вздохами. 

Напомним, ранее эксперты рассказали о плюсах и минусах домашнего порно. Позднее они поведали, зачем вообще нужно снимать любительский секс на камеру. 

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