  1. Главная
  3. Здоровье

Назван самый опасный борщ и почему важна сметана

14 января 2020, 15:31

По словам гастроэнтерологов, щавелевый борщ – самый полезный борщ для здоровья человека.

Назван опасный борщ / Instagram

Оказалось, что любимый многими украинцами, да и не только украинцами, красный борщ, опасен! Врачи доказали, что тем, у кого наблюдаются проблемы с печенью, красный борщ противопоказан.

По словам гастроэнтерологов, щавелевый борщ – самый полезный борщ для здоровья человека.

Щавелевый, или как его еще называют, - зеленый борщ – лучшая пища для профилактики и лечения проблем с печенью. Врачи отметили, что щавелевый борщ, в состав которого входят морковь, щавель, лук и сметанная заправка гораздо полезнее для печени, чем его аналог на томатной пасте и свекле.

Полезные свойства зеленого борща

Всё дело в различии микроэлементов, входящих в состав каждого ингредиента. Так, бета-каротин, флавоноиды, витамины групп А и В, а также комплекс калия, магния и железа помогают печени гораздо лучше усваивать и перерабатывать питательные вещества, многократно улучшая её работу.

В свою очередь, классический красный борщ с томатами такими полезными микроэлементами и витаминами не обладает.

Идеальный бульон для борща

Медики единогласно пришли к выводу, что бульон имеет важное значение для здоровья человека. Идеально для борща в качестве основы подходит индюшка или курица.

При этом врачи обратили внимание, что ни в коем случае борщи нельзя варить на говядине или свинине. Проблема в том, что говядина и свинина относятся к жирным и трудноусвояемым, что может стать критичным в момент обострения заболеваний.

Почему важна сметана

Зеленый борщ без сметаны, кстати, тоже опасен. Поэтому медики советуют добавлять в зелёный борщ сметану, которая компенсирует обилие щавелевой кислоты.

Но, перебарщивать со сметаной нельзя! В большом количестве сметана может быть опасной для людей с проблемами отложения солей, а также нагрузить почки. Потому её избыток лучше всего "гасит" именно сметана низкой или средней жирности, пишут росСМИ.

Читайте такжеСъел и полысел: названы 10 продуктов, от которых выпадают волосыНапомним, ранее ученые определили, что мозг человека обожает только один вид продуктов и просит их еще и еще. По информации, мозг человека обожает высококалорийные продукты, поэтому человек возбуждается перед такой пищей, ведь мозг этому всячески способствует. 

здоровье говядина свинина опасность борщ печень зеленый борщ сметана
Сейчас вы просматриваете новость «Назван самый опасный борщ и почему важна сметана». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:00
Комаровский раскрыл секрет хороших отношений
15:43
Мої думки тихі 2020: роад-трип с глубоким смыслом для каждого Видео
15:31
Назван самый опасный борщ и почему важна сметана
15:24
Диетолог раскрыла важный факт о растительном масле Видео
15:17
"Прошло две недели": адвокаты заявили о пропаже "беркутовцев" после обмена
14:38
Купить нефть в обход России: Беларусь сделала Украине предложение
14:33
"Уйдут в подполье": в МИД РФ "забили копытом" в адрес Варшавы из-за фашистов
14:28
"Срисовали" во время обыска": Дугарь рассказала, как стала подозреваемой по делу Шеремета
14:25
На Киевщине погибли отец и двое детей, опубликованы фото с места трагедии
14:22
Знаменитая блогерша оказалась трансгендером
14:13
"Порох холуям глаза замыливает": Порошенко отутюжили в Сети за показную благотворительность
14:06
"Тоже надеялись": в Госдуме РФ решили "закрыть рот" Эстонии
13:59
Двое нардепов попались на кнопкодавстве в Раде Видео
13:57
Голая Белла Хадид в туалете показала сочную грудь в прозрачном платье
13:42
"Орудует антициклон": синоптик дала радужный прогноз погоды на 15 января Видео
13:40
"Обман и ультиматум": еще один иерарх открестился от Собора УПЦ КП
13:36
"Не рассматривается": в МАУ сделали громкое заявление об Иране
13:33
"Апокалипсис велком, долбодятлы продолжают строить": в Киеве кипятком залило жилой комплекс
13:31
Витренко прокомментировал скандал из-за премий себе и Коболеву
13:12
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: ценная потеря и развал отношений
13:06
Від пацанки до панянки 4 сезон: фаллоиммитатор спровоцировал скандал
13:02
В Тернополе свирепствует смертельная вирусная инфекция: есть первые жертвы Видео
12:58
Мощный прорыв трубы у Ocean Plaza: власти Киева обвинили в фиктивных проверках
12:55
"Больные будут умирать на улицах и грабить": психиатр обратился к Зеленскому из-за чудовищной реформы
12:42
На Закарпатье обгорела и умерла годовалая девочка
12:41
Ракетный удар по Боингу: в МАУ назвали виновника авиакатастрофы в Иране
12:39
"Танцевальные пирожочки": Maruv без белья устроила горячее шоу на сцене
12:33
Куда делись "черные ящики": Иран отправил их во Францию, а там ни сном, ни духом Видео
12:27
В Киеве умер известный спортивный журналист
12:25
"Внимание мира приковано": в Иране создадут спецсуд по крушению Боинга МАУ
12:13
В МАУ спрогнозировали, отдаст ли Иран Украине "черные ящики" со сбитого Боинга
12:06
Уничтожены лекарства: ночью в Киеве сгорела база парамедиков "Ангелов Тайры" Фото
12:00
Маникюр 2020: самый красивый красный маникюр френч и минимализм фото Фото
11:59
В Слуге народа определились с кандидатами на должности глав ключевых комитетов Рады
11:45
Черная Вдова 2020: сюжет, актеры и роли фильма Видео
11:43
В Иране цинично "отбеливают" бойцов КСИР после крушения самолета МАУ
11:42
Зачем Трамп на самом деле устроил кризис в Иране мнение
11:34
Разумков и Арахамия высказались по поводу гигантских зарплат депутатов
11:30
"Тебе мало, долбо*б": в Киеве устроили драку со стрельбой на месте скандальной застройки Видео
11:05
"Убийцы евреев": Израиль выдвинул Украине громкое обвинение
11:00
Крушение Боинга МАУ: в СНБО рассказали, мог ли Иран сбить украинский самолет сознательно
10:59
Хакеры из России взломали сайты Burisma, ища компромат на Байденов - СМИ
10:49
Надежда Матвеева стала жертвой ромов в центре Киева: подробности
10:30
В Иране начались аресты причастных к ракетному удару по Боингу МАУ
10:20
Россия наконец захотела окончательно избавиться от Путина мнение
10:13
Экстренно прооперирован известный российский режиссер: что случилось
10:10
Президент Эстонии рассказала, какие есть претензии у ее страны к России
10:07
Катастрофа Боинга МАУ: украинские спасатели вернулись из Ирана
09:50
Сбитый Боинг в Иране: Трюдо рассказал, как и когда тела погибших вернут в Канаду
09:48
Гороскоп на 14 января всех знаков Зодиака: подлое время, новая любовь и удар в спину
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять