Назван самый опасный борщ и почему важна сметана

Назван опасный борщ / Instagram

Оказалось, что любимый многими украинцами, да и не только украинцами, красный борщ, опасен! Врачи доказали, что тем, у кого наблюдаются проблемы с печенью, красный борщ противопоказан.

По словам гастроэнтерологов, щавелевый борщ – самый полезный борщ для здоровья человека.

Щавелевый, или как его еще называют, - зеленый борщ – лучшая пища для профилактики и лечения проблем с печенью. Врачи отметили, что щавелевый борщ, в состав которого входят морковь, щавель, лук и сметанная заправка гораздо полезнее для печени, чем его аналог на томатной пасте и свекле.

Полезные свойства зеленого борща

Всё дело в различии микроэлементов, входящих в состав каждого ингредиента. Так, бета-каротин, флавоноиды, витамины групп А и В, а также комплекс калия, магния и железа помогают печени гораздо лучше усваивать и перерабатывать питательные вещества, многократно улучшая её работу.

В свою очередь, классический красный борщ с томатами такими полезными микроэлементами и витаминами не обладает.

Идеальный бульон для борща

Медики единогласно пришли к выводу, что бульон имеет важное значение для здоровья человека. Идеально для борща в качестве основы подходит индюшка или курица.

При этом врачи обратили внимание, что ни в коем случае борщи нельзя варить на говядине или свинине. Проблема в том, что говядина и свинина относятся к жирным и трудноусвояемым, что может стать критичным в момент обострения заболеваний.

Почему важна сметана

Зеленый борщ без сметаны, кстати, тоже опасен. Поэтому медики советуют добавлять в зелёный борщ сметану, которая компенсирует обилие щавелевой кислоты.

Но, перебарщивать со сметаной нельзя! В большом количестве сметана может быть опасной для людей с проблемами отложения солей, а также нагрузить почки. Потому её избыток лучше всего "гасит" именно сметана низкой или средней жирности, пишут росСМИ.

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