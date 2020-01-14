Диетолог раскрыла важный факт о растительном масле

Дневная норма масла в рационе человека - 30 г, сообщила диетолог / УНИАН

В рацион человека каждый день необходимо включать 30 г растительного масла и 10-15 г семечек или орехов.

На основной прием пищи стоит использовать одну столовую ложку растительного масла, поделилась в Instagram диетолог Светлана Фус.

Эксперт отметила, что, рассчитывая дневную норму растительного масла, необходимо учитывать масло, использованное для приготовления еды.

"Растительные жиры - очень важная часть рациона, поэтому я рекомендую не забывать о растительном масле…", - добавила Фус.

Ранее диетолог Людмила Гончарова говорила, что человеку нужны жиры, однако не те, которые использовались при жарке. Эксперт отметила, что жиры, которые были использованы во время жарки, в организме "не работают".