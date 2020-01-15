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"Надорвать шоколадную скважину": эксперты рассказали, как управлять анальным сексом

15 января 2020, 04:28

Вот оно что - оказывается при известном рвении и умении анальный секс становится вполне управляемой штукой.

Анальный секс
Анальный секс. Иллюстративное фото / Яндекс

Все течет, все меняется - и вот уже анальный секс, ранее считавшийся непристойной забавой, становится все популярнее и популярнее.

Портал Sncmedia составил перечень кратких рекомендаций для тех пар, которые ходят устроить вторжение кожаной анаконды в анус.

Совет №1. Максимально обезболить процесс. В этом помогут специальные смазки-лубриканты из секс-шопа. Нужно лишь отслеживать, чтобы в их составе не было слишком много анестетика – иначе сперва боли не будет, но она вернется во стократном размере после анального секса. 

Совет №2. Разминка с малого. Лучше, если мужчина будет использовать пальцы, язык (если он не против римминга) или небольшую секс-игрушку (по типу анальных бусов и анальных пробок).

Совет №3. Параллельная стимуляция. Анал удастся на славу, если мужчина одновременно с фрикциями одновременно будет стимулировать даму как-либо иначе – вагинально, клиторально или начнет ласкать бюст – в зависимости от того, что ей нравится.

Напомним, ранее врачи рассказали о преимуществах с недостатками анального секса. До этого эксперты рассказали, зачем женщинам нужен анальный секс.

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