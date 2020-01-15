Когда сырники становятся опасными и с чем их есть нельзя

Медики заявили, что сырники опасны для здоровья / Instagram

Аппетитные сладкие сырники со сметаной и чашка ароматного кофе с утра – гремучая смесь, которая опасна для здоровья. Будете крайне удивлены, но после такого на первый взгляд безобидного завтрака страдают сердце, кости, талия и почки.

Об ужасных последствиях от поедания сырников в прикуску с кофе заявили медики.

Конечно, о вреде кофе наслышаны многие, да и о пользе тоже. Но мало кто знает, что кофеин сильно мешает усвоению кальция и магния, которые являются ценным строительным материалом для тканей и сосудов.

Врачи предупреждают: когда вы уплетаете за обе щеки сырники и запиваете их кофе, будьте готовы к тому, что в скором времени в ваших в почках расквартируются камни мелких и средних размеров небольшой плотности, с которыми тяжело будет справиться.

Поэтому зарубите себе на носу - сырники с кофе есть нельзя!

Чем опасны сырники

Сырники – очень вредная пища. Терапевты отмечают, что сырники очень лёгкие и соблазнительные, ими сложно насытится, поэтому совершенно незаметно можно съесть целую тарелку. Если перевести съеденное в калории, то в сочетании с жирной сметаной в ваш организм попадает огромная жировая граната, которая в любой момент разорваться на вашей талии и бедрах, плюс "ударной волной" зацепит сердце и почки.

Еще одна опасность сырников в том, что при термической обработке, то есть, когда их жарят на сковородке, часть кальция и микроэлементов в твороге превращаются в неусвояемые вещества. Плохо вот что: вместе с кофе вы получите одновременно дефицит кальция для усвоения, но избыток для образования камней, которые в таком случае становятся больше и твёрже.

Когда сырники не опасны

Медики настаивают, что кушать сырники можно, но только не запивая их кофе. Кофе – отдельно, сырники – тоже. При это крайне важно контролировать порции – употреблять сырники можно мелкими порциями, но не каждый день, иначе почкам будет не сладко, пишут росСМИ.

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