"Синдром тетки": психолог рассказала, как вернуть вкус к жизни

Эксперт рассказала, как выжить из себя "тетку" / Фото pixabay.com

Вечное недовольство, плохое настроение и неумение радоваться мелочам в какой-то момент могут одолеть любую женщину. Особенно это касается тех представительниц прекрасного пола, которые живут в постоянной рутине "дом - работа". Психологи называют подобные симптомы "синдромом тетки". Если вы замечаете подобные признаки, это не повод ставить на себе крест. Психотерапевт Лариса Россол дала полезные советы, как снова почувствовать вкус к жизни.

По словам эксперта, если не бороться с "синдромом тетки", можно погрузиться в депрессию и испортить отношения с семьей, близкими и друзьями. В то же время если вы умеете радоваться жизни, то вернется и красота, и уверенность в себе, и хорошие отношения с окружающими, передает MedOboz.

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Занимайтесь тем, что приносит вам удовольствие.

Чтобы выжить из себя "тетку", нужно заниматься только такими делами, которые приносят радость. Естественно, это не всегда возможно в реальной жизни. Поэтому психолог советует выделять для себя хотя бы пару часов в день и в это время делать только то, от чего вы действительно "кайфуете". Это могут быть танцы, рисование, рукоделие, просмотр любимого фильма или чашка вкуснейшего кофе. Все это вернет вам умение радоваться мелочам.

Балуйте себя.

Получать подарки – жизненная необходимость для женщины. Только так она чувствует себя любимой. Если ваш мужчина не привык делать вам приятные сюрпризы, делайте подарки сами себе. Психолог советует баловать себя чем угодно и делать это как можно чаще.

Одевайте красивую одежду и обувь на каблуках.

Женщина должна быть красивой и ухоженной всегда и везде. Если вы позабыли о свой внешности, это тревожный симптом. Психотерапевт советует записаться к косметологу, сменить цвет волос, купить новую косметику и парфюм. Если на новые покупки нет средств, то хотя бы пересмотрите свой гардероб и выкиньте из него все старые, мешковатые и некрасивые вещи.

Будьте красивой и ухоженной всегда.

Женщины часто делают укладку и макияж толко лишь в том случае, если выходят из дома на работу или мероприятие. Но это в корне неправильно. Выглядеть красиво нужно даже дома. Если вы привыкнете одеваться красиво, то скоро вы увидите, что ваше настроение и самооценка повысились, а также вернулось и умение наслаждаться жизнью.

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