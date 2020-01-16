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Старые кони и борозда: ученые рассказали, как связаны секс и менопауза

16 января 2020, 03:59

Оказывается, секс и менопауза для дам - вещи практически неразрывно связанные.

Иллюстративное фото  /infonewsportal 

Женщины, которые регулярно ведут половую жизнь -хотя бы каждую неделю или каждый месяц - гораздо мене сильно рискуют получить наступление менопаузы

Об этом свидетельствуют результаты исследования - проведенного учеными из Университетского колледжа Лондона - опубликованное в Royal Society Open Science. 

По информации исследователей, те дамы, которые занимаются сексом каждую неделю, имеют на 28% меньшую вероятность наступления менопаузы в любом возрасте, чем их товарки с более скудной половой жизнью. 

Притом под сексуальной активностью понимается половой акт, оральный секс, петтинг или мастурбация.

Напомним, ранее эксперт назвала причины постоянного сексуального возбуждения. До этого она поведала, почему женщины наотрез отказываются от секса.
 

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