Павшее знамя: ученые рассказали, какие привычки хуже всего влияют на секс

Секс. Иллюстративное фото / Delfi

Крайне негативное влияние на секс оказывают обильное употребление в пищу сладкой, жирной и жареной еды.

Соответствующее сообщение опубликовал портал The Health Site. По словам опрошенных журналистами экспертов, потребляемое в пищу большое количество рафинированных углеводов в значительной степени снижает уровень гормона тестостерона, который и отвечает за сексуальное желание. Также образующиеся при жарке трансжиры плохо влияют на либидо мужчин и женщин.

Кроме того, очень плохо на секс влияет курение. Плюс-минус пачка сигарет в день вполне способна сделать мужчину импотентом - поскольку от курения страдают сосуды, а далее возникают проблемы кровоснабжения и влияют на эрекцию.

Напомним, ранее врачи рассказали о преимуществах с недостатками анального секса психологи рассказали, почему мужчины хотят анального секса.