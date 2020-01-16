Диетолог объяснила, как просто и надолго утолить голод

Если есть белок, можно надолго утолить голод, сообщила диетолог / УНИАН

Чтобы надолго утолить чувство голода, в каждый основной прием пищи стоит добавлять белок (мясо, рыба, птица, яйца, бобовые, сыр) - он сравнительно долго переваривается.

Не стоит есть очень много белка, поскольку в избытке он перегружает почки и печень, предупредила диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook.

Эксперт добавила, что к белковой пище нужно добавлять овощи, они улучшают переваривание белка.

"Они (овощи - ред.) создадут объем блюду, обеспечат витаминами, минералами, биологически активными соединениями... А еще добавят клетчатку, которая в пищеварительном канале впитывает воду, набухает и создает ощущение большей сытости...", - отметила Фус.

Ранее уже бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун поделилась, что большинству людей в день достаточно потреблять 0,6-1 г белка на килограмм массы тела, а легкоатлетам - 1,3-1,8 г.