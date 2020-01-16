Остеохондроз и ранние морщины: названа самая опасная подушка

На каких подушках не стоит спать, если не хочешь серьезных проблем со здоровьем – выяснил Главред.
Некоторые современные "эксперты медицины" призывают спать без подушки. Но нейрофизиологи, врачи-ортопеды и даже сомнологи категорически против таких крайностей. С другой стороны, далеко не все подушки идут человеку на пользу.
Сон без подушки – польза или вред, как правильно спать на подушке и, собственно, на какой подушке лучше спать – во всем этом постарался разобраться Главред.
Для начала: совсем без подушки спать могут лишь дети до года, а также люди, которым это прописал врач по медицинским показаниям. Если вам больше года и заключения врача у вас нет – подушкой лучше не пренебрегать.
Читайте такжеУченые выяснили пользу плохих сновПолное отсутствие подушки грозит обернуться недомоганиями, дискомфортом, хроническим недосыпом и общим упадком сил. К тому же это провоцирует заболевания, связанные с нарушением осанки и кровообращения. Среди них – ишемический инсульт и широко распространенный остеохондроз.
Также и неправильная подушка наносит здоровью огромный вред:
- боли в шее и спине,
- защемление позвонков и искривление позвоночника,
- храп из-за перегибов шеи во сне,
- нарушение венозного кровотока в районе век, что влечет за собой раннее появление морщин,
- морщины на шее и подбородке,
- аллергии – если подушка еще и пуховая.
- На какой же подушке лучше спать? Врачи отмечают, что все вышеперечисленные проблемы – следствие любви к подушкам большого размера, особенно пуховым, так как они еще и высокие плюс аллергенные.
Так что стоит выбирать подушку небольшого размера. Из наполнителей советуют выбирать с синтетической или же растительной натуральной основой (например, бамбука или гречихи).
Ранее доктор Комаровский сказал, когда детей нужно приучать к подушке. Детям нужна плотненькая подушка подходящей толщины, отметил врач.