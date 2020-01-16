Остеохондроз и ранние морщины: названа самая опасная подушка

Какая подушка самая опасная – когда она приводит к остеохондрозу, морщинам и прочему / 1zoom.ru

Некоторые современные "эксперты медицины" призывают спать без подушки. Но нейрофизиологи, врачи-ортопеды и даже сомнологи категорически против таких крайностей. С другой стороны, далеко не все подушки идут человеку на пользу.

Сон без подушки – польза или вред, как правильно спать на подушке и, собственно, на какой подушке лучше спать – во всем этом постарался разобраться Главред.

Для начала: совсем без подушки спать могут лишь дети до года, а также люди, которым это прописал врач по медицинским показаниям. Если вам больше года и заключения врача у вас нет – подушкой лучше не пренебрегать.

Читайте такжеУченые выяснили пользу плохих сновПолное отсутствие подушки грозит обернуться недомоганиями, дискомфортом, хроническим недосыпом и общим упадком сил. К тому же это провоцирует заболевания, связанные с нарушением осанки и кровообращения. Среди них – ишемический инсульт и широко распространенный остеохондроз.

Также и неправильная подушка наносит здоровью огромный вред:

боли в шее и спине,

защемление позвонков и искривление позвоночника,

храп из-за перегибов шеи во сне,

нарушение венозного кровотока в районе век, что влечет за собой раннее появление морщин,

морщины на шее и подбородке,

аллергии – если подушка еще и пуховая.

На какой же подушке лучше спать? Врачи отмечают, что все вышеперечисленные проблемы – следствие любви к подушкам большого размера, особенно пуховым, так как они еще и высокие плюс аллергенные.

Так что стоит выбирать подушку небольшого размера. Из наполнителей советуют выбирать с синтетической или же растительной натуральной основой (например, бамбука или гречихи).

Ранее доктор Комаровский сказал, когда детей нужно приучать к подушке. Детям нужна плотненькая подушка подходящей толщины, отметил врач.