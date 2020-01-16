Комаровский раскрыл свою слабость

Реки Карпат - слабость Евгения Комаровского / Скриншот

Известный врач и телеведущий - педиатр, кандидат медицинских наук, ведущий программы Школа доктора Комаровского - Евгений Комаровский поделился, что у него есть слабость.

Медик на своей странице в Instagram сообщил, что его слабость - реки Карпат.

Также он написал, что занимается медитацией под звуки, которые издают реки.

"Карпатские реки - моя слабость. Медитация под бульканье и журчание...", - поделился врач.

Пост Комаровского по-разному прокомментировали ряд пользователей. "Вот этот ежик на каждой фотографии делает их еще забавнее", - отметила anzhelika_olekhnovich. "Добрый доктор Айболит", - похвалила педиатра zabegailovaanastasiia. "Евгений Олегович! Я вас так обожаю, полностью доверяю вам и вашим методам…", - написала faina_3567.

Реки Карпат - слабость Евгения Комаровского / instagram.com/doctor_komarovskiy

Ранее Евгений Комаровский говорил, что в цивилизованных странах людям не навязывают собственные ценности. Педиатр отметил, что не хочет, чтобы государство диктовало ему с кем дружить.