Диетолог указала на скрытую угрозу тунца

В тунце может содержаться ртуть, предупредила диетолог / Reuters

Лучшим источником омега-3 являются лосось, атлантическая сельдь, красная и черная икра, сардины, мидии, устрицы, радужная форель и скумбрия.

Тунец не входит в список лучших источников омега-3, поскольку в нем может содержаться ртуть, поделилась диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова в Instagram.

Эксперт добавила, что детям можно начинать давать рыбу с 9 месяцев.

"Детям можно начинать вводить рыбу рацион с 9 месяцев (пикша, хек, минтай), после введения мяса и птицы", - посоветовала Комиссарова.

Ранее диетолог Светлана Фус сообщила, что для утоления голода на длительное время в каждый основной прием пищи стоит добавлять белок, который содержится, в частности, в рыбе и мясе.