Диетолог раскрыла ключевой факт о рыбе

Для употребления в пищу лучше выбирать дикие виды рыб, посоветовала эксперт.
Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова сообщила, что рыбу или морепродукты нужно есть два-три раза в неделю.
Раз в неделю нужно съедать порцию красной рыбы, написала эксперт в Instagram.
По ее словам, одна порция - количество продуктов, которое вмещаются в ладонь без пальцев.
"Рыба - источник легкоусваиваемого белка, омега-3… и многих микроэлементов. По возможности, выбирайте дикие виды рыб: горбуша, кета", - добавила эксперт.
Ранее Альбина Комиссарова поделилась, что лосось, атлантическая сельдь, красная и черная икра, сардины, мидии, устрицы, радужная форель и скумбрия - лучшие источники омега-3. Также эксперт назвала скрытую угрозу тунца.