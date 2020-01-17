Диетолог раскрыла ключевой факт о рыбе

Диетолог посоветовала раз в неделю есть красную рыбу / 1zoom.ru

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова сообщила, что рыбу или морепродукты нужно есть два-три раза в неделю.

Раз в неделю нужно съедать порцию красной рыбы, написала эксперт в Instagram.

По ее словам, одна порция - количество продуктов, которое вмещаются в ладонь без пальцев.

"Рыба - источник легкоусваиваемого белка, омега-3… и многих микроэлементов. По возможности, выбирайте дикие виды рыб: горбуша, кета", - добавила эксперт.

Ранее Альбина Комиссарова поделилась, что лосось, атлантическая сельдь, красная и черная икра, сардины, мидии, устрицы, радужная форель и скумбрия - лучшие источники омега-3. Также эксперт назвала скрытую угрозу тунца.